Шесть погибших из-за гололеда: в Астане опровергли слухи из соцсетей

В соцсети распространилась информация о том, что в Астане из-за гололеда погибли шесть человек. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Управления здравоохранения города.

В ведомстве заявили, что, согласно данным скорой помощи травмпунктов, летальных исходов в столице не было.

Ранее в акимате Астаны опровергли информацию о том, что мужчина погиб, поскользнувшись из-за гололеда.

"Информация о том, что мужчина погиб, поскользнувшись из-за гололеда, не соответствует действительности. По улице А 108, около 20-го дома, на автобусной остановке обнаружен мужчина без сознания. Бригадой скорой помощи была констатирована биологическая смерть", – рассказали в управлении.

Тело мужчины передали сотрудникам полиции.

В столице в ночь на 30 декабря прошел дождь, из-за чего на улицах образовался гололед. В связи с этим к астанчанам обратились с предупреждением.

