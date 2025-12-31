Автомобиль вспыхнул на даче в Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
31 декабря в городе Кокшетау на территории дачного массива загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
Благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений ДЧС возгорание было полностью ликвидировано.
"Площадь пожара составила 4 кв. м. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении министерства.
Фото: пресс-служба МЧС РК
ДЧС напоминает водителям о необходимости регулярно проверять техническое состояние автомобильной электропроводки.
