Происшествия

Автомобиль вспыхнул на даче в Кокшетау

пожар в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 21:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
31 декабря в городе Кокшетау на территории дачного массива загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений ДЧС возгорание было полностью ликвидировано.

"Площадь пожара составила 4 кв. м. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении министерства.

Фото: пресс-служба МЧС РК

ДЧС напоминает водителям о необходимости регулярно проверять техническое состояние автомобильной электропроводки.

Ранее спасатели дали советы казахстанцам к Новому году.

