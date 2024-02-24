Пастуха, заблудившегося в сильный туман, нашли в Алматинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
23 февраля 2024 года в Алматинской области пропал пастух, который вышел на выпас скота и заблудился. Спасателям удалось его отыскать и спасти. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.
Сотрудники ДЧС, отдела полиции, МИО вели поиски мужчины 1950 г. р. ночью 24 февраля вблизи с/о Ульгелинский Жамбылского района.
"24 февраля утром потерявшийся пастух найден в 25 км от с. Айдарлы поисковой группой ДЧС", – говорится в сообщении.
По словам мужчины, он заблудился из-за сильного тумана. Также он поблагодарил спасателей.
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