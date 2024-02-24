Пастуха, заблудившегося в сильный туман, нашли в Алматинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

23 февраля 2024 года в Алматинской области пропал пастух, который вышел на выпас скота и заблудился. Спасателям удалось его отыскать и спасти. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: