Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пастуха, заблудившегося в сильный туман, нашли в Алматинской области

Пастуха, заблудившегося в сильный туман, нашли в Алматинской области Фото: пресс-служба МЧС РК
23 февраля 2024 года в Алматинской области пропал пастух, который вышел на выпас скота и заблудился. Спасателям удалось его отыскать и спасти. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС, отдела полиции, МИО вели поиски мужчины 1950 г. р. ночью 24 февраля вблизи с/о Ульгелинский Жамбылского района.

"24 февраля утром потерявшийся пастух найден в 25 км от с. Айдарлы поисковой группой ДЧС", – говорится в сообщении.

По словам мужчины, он заблудился из-за сильного тумана. Также он поблагодарил спасателей.

Материал по теме

Спасатели 18 км бежали в метель перед вездеходом, чтобы доставить женщину в больницу

12 февраля 2024 года спасатели пришли на помощь пропавшему в Актюбинской области пастуху.

Читайте также

Афтершоки после землетрясений в Китае, пробки на границе с Россией и тело юноши в горах, – главное к утру
Афтершоки после землетрясений в Китае, пробки на границе с Россией и тело юноши в горах, – главное к утру
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
аварийная школа
Здание школы-лицея в Астане признали непригодным для эксплуатации
Динара Халдарова
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, обращение, смена часового пояса, Казахстан
Минцифры выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: