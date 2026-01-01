В Павлодаре из огня спасены 15 человек

Спасатели МЧС спасли 15 человек при пожаре, в том числе шесть детей, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось по ул. Лермонтова в пятиэтажном жилом доме. Огонь вспыхнул в квартире на 3-м этаже.

"Силами МЧС по лестничному маршу были спасены 15 человек, в том числе 6 детей. Пожар ликвидирован на малой площади". МЧС РК

Отмечается, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее стало известно, что во время новогоднего празднования, 31 декабря, в 22:18 в Таразе загорелся балкон на пятом этаже. Огонь распространился на всю площадь кровли пятиэтажного жилого дома. На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному рангу пожара.