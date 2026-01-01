11 человек в лифте спасли в Астане
Столичные спасатели пришли на помощь людям, которые застряли в лифте, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, минувшей ночью в одном из многоэтажных жилых домов района Сарайшык оказались заблокированы в грузопассажирском лифте более десяти человек, в том числе пятеро детей.
"Произошел резкий спуск лифта с 3-го этажа, после чего он остановился между 1-м и 2-м этажами", – говорится в информации.
Прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать дверь с помощью лифтового ключа. Извлеченные 11 человек в медицинской помощи не нуждались.
Сотрудники ЧС напомнили, что в случае застревания в лифте не следует паниковать. Нужно попробовать успокоиться, а также помочь не волноваться соседям. Необходимо связаться с диспетчером, а также:
- не следует нажимать на все кнопки лифта подряд;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи с внешним миром.
Ранее стало известно, что спасатели вывели из пожара 15 человек, в том числе шестерых детей.
