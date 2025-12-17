#Казахстан в сравнении
Происшествия

Взрыв прогремел в частном секторе Астаны

Пожарная служба, пожарный, пожарные, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 13:40 Фото: Zakon.kz
В Астане 17 декабря 2025 года произошел пожар на территории частного дома, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), сообщение о пожаре по улице Шалкар поступило в 11:51. На территории частного дома загорелся гараж.

"По прибытию установили, что гараж и находившийся в нем легковой автомобиль охвачены открытым пламенем. До прибытия спасателей взорвался один газовый баллон. Во время тушения силами огнеборцев еще три газовых и один кислородный баллона были вынесены в безопасное место", – сообщили в ДЧС.

Пожар полностью ликвидирован в 12:26. Жертв и пострадавших нет.

12 декабря в Шетском районе Карагандинской области произошел взрыв газового баллона в одном из местных кафе, после чего здание полностью охватил пожар.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
