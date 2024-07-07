Взрыв газа в Астане обрушил панель административного здания

Фото: freepik

7 июля 2024 года в одном из административных зданий Астаны произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению МЧС, инцидент произошел в Есильском районе столицы. После взрыва произошел небольшой пожар и обрушилась пристроенная котельная. "Силами МЧС огонь ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова. Произошло возгорание на площади 5 кв. м и обрушение панелей на площади 100 кв. м", – сообщает пресс-служба МЧС. Причина пожара устанавливается. Отмечается, что пострадавших нет. 5 июля 2024 года в Астане сгорел летник. Читайте также В Алматы загорелась шашлычная Жительница Атырау обеспокоена аварийным состоянием ветхих домов в городе

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