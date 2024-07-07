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Взрыв газа в Астане обрушил панель административного здания

газовый баллон, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 09:27 Фото: freepik
7 июля 2024 года в одном из административных зданий Астаны произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению МЧС, инцидент произошел в Есильском районе столицы. После взрыва произошел небольшой пожар и обрушилась пристроенная котельная.

"Силами МЧС огонь ликвидирован за 15 минут с момента поступления вызова. Произошло возгорание на площади 5 кв. м и обрушение панелей на площади 100 кв. м", – сообщает пресс-служба МЧС.

Причина пожара устанавливается. Отмечается, что пострадавших нет.

5 июля 2024 года в Астане сгорел летник.

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