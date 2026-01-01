В Алматы квартира загорелась на верхнем этаже 12-этажного дома

В Алматы подразделения МЧС 1 января ликвидировали возгорание в квартире, расположенной на улице Рыскулбекова, сообщает Zakon.kz.

По данным спасательных служб, по прибытии первых пожарных расчетов было установлено, что открытым пламенем горит квартира на 12-м этаже 12-этажного жилого дома. На место оперативно были поданы пожарные стволы, автоцистерны подключены к пожарным гидрантам.

В ходе тушения пожара по лестничному маршу эвакуировали 60 человек, в том числе 20 детей. Информации о пострадавших на линию 112 не поступало.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры. Возгорание полностью ликвидировано, причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Таразе объявили ЧС из-за крупного пожара в жилом доме в канун Нового года.

