Спасатели помогли бабушке, попавшей в беду в собственном доме в Акмолинской области

3 января в селе Зеренда спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС совместно с сотрудниками полиции провели спасательные работы в одном из частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, 78-летняя бабушка упала и не смогла самостоятельно подняться, оказавшись запертой в собственном доме.

Для входа в дом спасатели использовали шанцевые инструменты. Оказавшись в помещении, они нашли бабушку на полу.

"Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

МЧС рекомендует не оставлять пожилых людей без присмотра.

Ранее спасатели нашли потерявшегося жителя Актюбинской области.