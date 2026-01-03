Спасатели помогли бабушке, попавшей в беду в собственном доме в Акмолинской области
3 января в селе Зеренда спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС совместно с сотрудниками полиции провели спасательные работы в одном из частных жилых домов, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, 78-летняя бабушка упала и не смогла самостоятельно подняться, оказавшись запертой в собственном доме.
Для входа в дом спасатели использовали шанцевые инструменты. Оказавшись в помещении, они нашли бабушку на полу.
"Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
МЧС рекомендует не оставлять пожилых людей без присмотра.
Ранее спасатели нашли потерявшегося жителя Актюбинской области.
