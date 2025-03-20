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Происшествия

Сотрудники МЧС помогли попавшим в беду жителям Акмолинской области

Сотрудники МЧС помогли жителям Акмолинской области, попавшим в беду, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 21:21 Фото: Zakon.kz
20 марта в Акмолинской области несколько домов затопило, из-за чего местным жителям потребовалась помощь спасателей. Сотрудники ДЧС оперативно прибыли на место и оказали необходимую помощь, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Акмолинской области, для предотвращения образования заторов на водоемах региона в 12 районах проведены взрывные работы, израсходовано 3,5 тонны взрывчатки на площади 25 149 кв. м. Имеют место 11 переливов автодорог.
"С начала развертывания штаба в регионе откачано 100 тыс. кубометров воды, укреплено 222 м дамб и обвалований, уложено более 17 тыс. мешкотары, очищено почти 66 км арычной системы. Задействованы 836 человек, 518 единиц техники, 48 мотопомп и пять плавсредств. Это подразделения ЧС, силы МИО, территориальной обороны, войсковых частей и полиции", – говорится в сообщении.
Благодаря принятым мерам в ряде случаев удалось избежать ухудшения обстановки. 

Ранее сообщалось, что министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту о паводковой ситуации в Казахстане.
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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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