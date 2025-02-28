Спасатели помогли иностранцу на трассе около Актобе
Фото: скриншот видео
Днем 28 февраля на 10 км автодороги республиканского значения "Северный обход" г. Актобе водителю большегруза потребовалась помощь спасателей, грузовая машина застряла в снежном заносе и не смогла продолжить движение, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС РК, оперативно прибывшие спасатели, используя специальную технику и трос, отбуксировали фуру на очищенный участок дороги.
"В медицинской помощи водитель не нуждался. Водитель поблагодарил спасателей и продолжил свой путь", – рассказали в ведомстве.
Ранее в Сатпаеве детям потребовалась помощь спасателей.
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