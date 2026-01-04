В Астане люди оказались заблокированы в лифте

Фото: pixabay

На пульт 112 города Астаны поступило сообщение о том, что в лифте одного из многоэтажных жилых комплексов, расположенных по улице Аманжолова в районе Сарайшық, оказались заблокированы люди, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место вызова спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью немеханизированного ручного инструмента открыли двери кабины лифта и эвакуировали находившихся внутри беременную женщину, двух 11-летних детей и одного девятилетнего ребенка. МЧС напоминает: в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112. Ранее сообщалось, что застрявшему на трассе водителю легковушки помогли спасатели.

