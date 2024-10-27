Столичные спасатели помогли людям, которые попали в ловушку лифта
Фото: pixabay
В одном из многоэтажных жилых домов Астаны три человека оказались в ловушке пассажирского лифта, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе Сарыарка. Обратившись к обслуживающей компании и ожидая приезда лифтера, женщина почувствовала себя дискомфортно и обратилась по номеру 112.
Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались.
МЧС оставили инструкцию на случай, если вы застряли в лифте:
- Не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- Свяжитесь с диспетчером;
- Не нажимайте на все кнопки подряд;
- Не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- Используйте все каналы связи с внешним миром.
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