Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Столичные спасатели помогли людям, которые попали в ловушку лифта

Столичные спасатели помогли людям, которые застряли в лифте, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 03:16 Фото: pixabay
В одном из многоэтажных жилых домов Астаны три человека оказались в ловушке пассажирского лифта, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Сарыарка. Обратившись к обслуживающей компании и ожидая приезда лифтера, женщина почувствовала себя дискомфортно и обратилась по номеру 112.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС оставили инструкцию на случай, если вы застряли в лифте:

  1. Не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
  2. Свяжитесь с диспетчером;
  3. Не нажимайте на все кнопки подряд;
  4. Не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
  5. Используйте все каналы связи с внешним миром.

Ранее сообщалось, что в Атырау беременная женщина попала в больницу после пожара в ТРЦ Ваizaar.

Читайте также

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
В Атырау беременная женщина попала в больницу после пожара в ТРЦ Ваizaar
Аксинья Титова
Астана МЧС РК 2024 год Спасатели Лифты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время новых проектов и испытаний: Что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Луна, космос, астрономия,
Астрономы рассказали о человеческих поселениях на Луне
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: