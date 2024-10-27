Столичные спасатели помогли людям, которые попали в ловушку лифта

В одном из многоэтажных жилых домов Астаны три человека оказались в ловушке пассажирского лифта, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Сарыарка. Обратившись к обслуживающей компании и ожидая приезда лифтера, женщина почувствовала себя дискомфортно и обратилась по номеру 112.

Прибывшие на место вызова спасатели с помощью гидравлических инструментов открыли дверь лифта и помогли людям выбраться. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС оставили инструкцию на случай, если вы застряли в лифте:

Не волнуйтесь сами и успокойте соседей; Свяжитесь с диспетчером; Не нажимайте на все кнопки подряд; Не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно; Используйте все каналы связи с внешним миром.

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