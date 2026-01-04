#Казахстан в сравнении
Происшествия

Три бани за сутки полыхнули огнем в Казахстане

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 20:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
4 января в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области на территории частного жилого дома загорелась кровля бани, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцам удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в кратчайшие сроки ликвидировать горение на площади 3 кв. м. Как уточнили в пресс-службе МЧС РК, во время инцидента никто не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Предварительная причина возгорания: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода отопительной печи (отступка)", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Затем стало известно еще о двух пожарах в банях города Рудного.

Первый вызов поступил с улицы Топоркова. На территории частного жилого дома произошло загорание бани. Прибывшие на место вызова подразделения ДЧС незамедлительно приступили к разведке и тушению. Пожар ликвидирован на малой площади.

"Второе сообщение поступило о пожаре по улице Майлина. На территории частного подворья произошло загорание стены бани на площади 1,5 кв. м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются", – отметили в ведомстве.

МЧС напоминает: при эксплуатации бань необходимо регулярно проверять исправность печного оборудования и дымоходов, не допускать перекала печей и не оставлять их без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Алматы в 12-этажном жилом доме в квартире на втором этаже произошел пожар.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
