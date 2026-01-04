Пожар в алматинском Самале: огнеборцы спасли мужчину

4 января 2026 года в микрорайоне Самал в Алматы загорелась квартира, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в 12-этажном жилом доме в квартире на втором этаже произошел пожар.

"На место происшествия срочно были направлены подразделения МЧС. Благодаря оперативности спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, что позволило избежать распространения огня на соседние квартиры и этажи", – говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС при пожаре спасли мужчину.

МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в зимний период, когда увеличивается риск возгораний.

Ранее в Алматы загорелась квартира на верхнем этаже 12-этажного дома.