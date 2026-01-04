#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.53
593.44
6.34
События

Пожар в алматинском Самале: огнеборцы спасли мужчину

Пожарная служба, пожарный, пожарные, тушение пожара в частном доме, горящий дом, возгорание в частном доме, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 12:10 Фото: Zakon.kz
4 января 2026 года в микрорайоне Самал в Алматы загорелась квартира, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, в 12-этажном жилом доме в квартире на втором этаже произошел пожар.

"На место происшествия срочно были направлены подразделения МЧС. Благодаря оперативности спасателей пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, что позволило избежать распространения огня на соседние квартиры и этажи", – говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС при пожаре спасли мужчину.

МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в зимний период, когда увеличивается риск возгораний.

Ранее в Алматы загорелась квартира на верхнем этаже 12-этажного дома.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
10 человек спасли огнеборцы во время пожара в Алматинской области
22:42, 16 сентября 2024
10 человек спасли огнеборцы во время пожара в Алматинской области
Огнеборцы спасли пожилого мужчину во время пожара в Балхаше
22:18, 29 августа 2024
Огнеборцы спасли пожилого мужчину во время пожара в Балхаше
Двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде
19:23, 30 сентября 2024
Двух взрослых и ребенка спасли огнеборцы в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: