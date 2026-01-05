#Казахстан в сравнении
Грузовик вспыхнул на оживленном перекрестке в Астане – видео

пожар, Астана, грузовик , фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 19:13 Фото: МЧС РК
В Астане спасатели МЧС 5 января оперативно ликвидировали пожар грузового автомобиля, вспыхнувший на оживленном перекрестке, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Нура – на пересечении улиц Ш. Айтматова и Сыганак. Очевидцы сообщили о резком возгорании: кабину грузовика охватило открытое пламя, над дорогой поднялся густой столб дыма, огонь отражался на мокром асфальте, создавая угрозу распространения пожара.

Подразделения МЧС прибыли на место в считаные минуты. Спасатели незамедлительно приступили к тушению – подали стволы, локализовали очаг возгорания и не допустили перехода огня на проезжую часть и находившиеся рядом автомобили. Пламя удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 4 января в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области на территории частного жилого дома загорелась кровля бани.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Метель, шквал и сильный снегопад: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение
20:00, Сегодня
Метель, шквал и сильный снегопад: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение
На трассе в СКО вспыхнул грузовик
19:54, 14 октября 2024
На трассе в СКО вспыхнул грузовик
Камера "Сергек" вспыхнула на оживленном перекрестке в Астане
21:35, 20 сентября 2024
Камера "Сергек" вспыхнула на оживленном перекрестке в Астане
