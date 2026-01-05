#Казахстан в сравнении
Происшествия

В применении пыток подозревают сотрудников исправительного учреждения Шымкента

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2026 19:47 Фото: pexels
В настоящее время три сотрудника исправительного учреждения взяты под стражу, сообщает Zakon.kz.

Региональный представитель уполномоченного по правам человека в Шымкенте Нуржан Абдезов провел личный прием одного из осужденных, который сообщил, что в июне 2025 года подвергся пыткам со стороны сотрудников учреждения. Также выявился факт избиения другого осужденного, которому сломали челюсть.

"Региональным представителем незамедлительно приняты меры реагирования по вышеуказанным ситуациям. В результате за несвоевременное оказание медицинской помощи наказаны медработники, а также зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения по статье 362 УК ("Превышение власти или должностных полномочий"). Правозащитным институтом направлено обращение в высший надзорный орган о пересмотре действий сотрудников учреждения ввиду содержания в них признаков пыток", – говорится в сообщении уполномоченного по правам человека.

В конце прошлого года досудебное расследование переквалифицировали на часть 3 статьи 146 УК РК ("Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки, совершенные группой лиц; неоднократно; с причинением средней тяжести вреда здоровью").

Ранее суд принял новое решение по делу о пытках в колонии.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
