В применении пыток подозревают сотрудников исправительного учреждения Шымкента

В настоящее время три сотрудника исправительного учреждения взяты под стражу, сообщает Zakon.kz.

Региональный представитель уполномоченного по правам человека в Шымкенте Нуржан Абдезов провел личный прием одного из осужденных, который сообщил, что в июне 2025 года подвергся пыткам со стороны сотрудников учреждения. Также выявился факт избиения другого осужденного, которому сломали челюсть.

"Региональным представителем незамедлительно приняты меры реагирования по вышеуказанным ситуациям. В результате за несвоевременное оказание медицинской помощи наказаны медработники, а также зарегистрировано досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения по статье 362 УК ("Превышение власти или должностных полномочий"). Правозащитным институтом направлено обращение в высший надзорный орган о пересмотре действий сотрудников учреждения ввиду содержания в них признаков пыток", – говорится в сообщении уполномоченного по правам человека.

В конце прошлого года досудебное расследование переквалифицировали на часть 3 статьи 146 УК РК ("Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки, совершенные группой лиц; неоднократно; с причинением средней тяжести вреда здоровью").

