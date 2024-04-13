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Куда этапировали заключенных из исправительных учреждений Петропавловска

наводнение в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 21:37 Фото: скриншот видео
Заместитель прокурора СКО Абу-Али Саттар на брифинге рассказал, куда этапировали заключенных из исправительных учреждений Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, в Петропавловске заблаговременно эвакуировали осужденных, которые отбывали срок в поселке Заречном. Отмечается, что 13 апреля микрорайон затопило.

"301 осужденную из "Учреждения 50", это женская колония, отправили в Карагандинскую область в "Учреждение 32". Из "Учреждения 48" 752 человека этапировали в "Учреждение 50" Петропавловска. Также на днях из "Учреждения 52", это колония-поселение, 69 осужденных перевезли в отдельный эвакопункт расположенный в Доме культуры села Якоря". Абу-Али Саттар

Уточняется, что из "Учреждения 66" смешанной безопасности людей этапировали в ИВС управления полиции Петропавловска, а осужденные которые отбывали наказание – в изолятор города Кокшетау.

Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана. Кроме того, спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска. На месте находятся алматинские спасатели, которые поделились кадрами спасения людей и животных в СКО.

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