Дело о пытках в колонии: присяжные снова оправдали 12 сотрудников

Суд принял новое решение в деле 12 сотрудников Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС), обвиненных в пытках, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном уголовном суде Акмолинской области с участием присяжных заседателей.

"Органом уголовного преследования сотрудники КУИС обвинялись в применении недозволенных методов воздействия на осужденных лиц, отбывающих наказания в учреждении города Атбасар (ст. 146 ч. 3 п. 1 УК – пытки). Присяжные заседатели приняли вердикт о невиновности подсудимых. Решение присяжными об отсутствии события преступления и невиновности подсудимых принято голосованием в совещательной комнате. 10 присяжных и один судья имеют по одному голосу каждый. Преимущества при голосовании не имеется", – сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда 24 декабря 2025 года.

Приговором суда 12 сотрудников КУИС признаны невиновными. За оправданными признано право на реабилитацию.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Десятки заключенных, прибывших в Атбасар в августе 2023 года, заявили, что их избили 25 сотрудников колонии. В феврале 2025 года дело рассмотрели в Специализированном межрайонным уголовном суде Акмолинской области с участием присяжных заседателей, подсудимых сотрудников КУИС признали невиновными. Однако прокуратура внесла протест на приговор и решение суда первой инстанции отменили, дело направили на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе.