В Астане 20-летнего мужчину арестовали за повреждение автобусной остановки

Инцидент произошел на улице Молдагуловой. Мужчина ударом ноги разбил заднюю стенку павильона. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюдения, на место оперативно выехал наряд полиции, который задержал нарушителя, сообщает Zakon.kz.

Суд назначил ему арест на 10 суток. Помимо этого, молодой человек должен возместить нанесенный ущерб. Столичные полицейские подчеркнули, что все акты вандализма будут жестко пресекаться в рамках действующего законодательства.

"Напомним, в столице действует акция "Стоп, вандал", поддерживаемая волонтерами, активистами и спортсменами, направленная на предотвращение повреждения чужого имущества и сохранение порядка. Согласно закону, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества карается штрафом до 60 МРП, или арестом до 30 суток", – сообщает акимат города Астаны.

Ранее в Астане 49-летний мужчина повредил информационный стенд с назиданиями Абая Кунанбаева. Инцидент произошел на аллее по улице Сыганак. По данным полиции, нарушитель разорвал плакат с цитатами великого казахского поэта и повредил конструкцию стенда.