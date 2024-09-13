Астанчанина арестовали за то, что он "боролся" с автобусной остановкой

В Астане жители пожаловались полицейским на то, что вандал повредил остановку, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что на пульт "102" поступила информация о том, что астанчанин повредил остановку на проспекте Акжол. Его хулиганство попало на видео. На кадрах видно, как он наносит несколько ударов кулаком по остановке, тем самым ломая ее.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 47-летнего мужчину. Его привлекли к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. По решению Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям злоумышленник арестован на 15 суток.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Костанае полиция оштрафовала нарушителя, который заплатит больше 500 тыс. тенге за то, что разбил вазоны с цветами.