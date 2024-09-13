Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Астанчанина арестовали за то, что он "боролся" с автобусной остановкой

Мужчину арестовали за повреждение остановки в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 20:40 Фото: pixabay
В Астане жители пожаловались полицейским на то, что вандал повредил остановку, сообщает Zakon.kz.

В полиции рассказали, что на пульт "102" поступила информация о том, что астанчанин повредил остановку на проспекте Акжол. Его хулиганство попало на видео. На кадрах видно, как он наносит несколько ударов кулаком по остановке, тем самым ломая ее.

Прибывшие на место стражи порядка задержали 47-летнего мужчину. Его привлекли к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества. По решению Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям злоумышленник арестован на 15 суток.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Костанае полиция оштрафовала нарушителя, который заплатит больше 500 тыс. тенге за то, что разбил вазоны с цветами.

Читайте также

50 человек эвакуировали при пожаре в Туркестанской области
50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Туркестанской области
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
Военнослужащий получил ранение на учениях в Жезказгане
Школьную столовую в Мангистауской области опечатали после отравления детей
Школьную столовую в Мангистауской области опечатали после отравления детей
Сахибам Садырова
Астана 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Пассажирский автобус вылетел с моста и упал на микроавтобус при въезде в Каскелен
Алсу уехала из России
Алсу уехала из России
Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан
Сколько удерживают с доходов казахстанцев в виде налогов и соцплатежей и сколько будут
Главная героиня фильма &quot;Томирис&quot; вышла замуж
Исполнительница главной роли в фильме "Томирис" вышла замуж
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: