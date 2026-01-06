Из-за метели на дорогах области Абай и ВКО понадобилась помощь спасателей

Первый случай произошел в районе Жанасемей, в 20 км от поселка Чаган в направлении озера Балыктыколь, легковой автомобиль застрял в снежном заносе и вышел из строя. В салоне находились три человека, которые обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

Спасатели, преодолев около 100 км на технике высокой проходимости, а затем несколько километров на снегоходе, добрались до заявителей и доставили трех мужчин в город Семей.

Второй инцидент произошел в Шемонаихинском районе. Из-за сильной метели и нулевой видимости был закрыт участок дороги республиканского значения.

"Спасатели МЧС эвакуировали из застрявших в снежном заносе автомобилей 16 человек, из них 8 детей, и доставили их в пункт обогрева в городе Шемонаиха. В медицинской помощи эвакуированные не нуждались", – рассказали в министерстве.

МЧС рекомендует гражданам воздержаться от дальних поездок.

Ранее сообщалось, что автобус с иностранцами во время мороза сломался на трассе в Актюбинской области.