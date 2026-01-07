Семерых детей спасли из задымленного дома в Талдыкоргане

Талдыкорганские пожарные спасли из задымленной пятиэтажки восемь человек, семь из которых – дети, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 7 января 2026 года, в микрорайоне Каратал произошел пожар в 5-этажном многоквартирном жилом доме. Возгорание зафиксировано в квартире на первом этаже, из-за чего подъезд быстро оказался в зоне плотного задымления.

"На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС. В ходе спасательной операции с помощью автолестницы из окон верхних этажей были спасены 8 человек, семеро из которых – дети", – рассказали в МЧС.

Пострадавших нет. Все спасенные в профилактических целях были доставлены в многопрофильную больницу города Талдыкорган для дополнительного медицинского обследования.

Ранее в одной из квартир Актау из-за неправильного использования обогревателя произошел пожар: мать с двумя детьми успели потушить огонь сами, благодаря коту, который первым почувствовал дым.