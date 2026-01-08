В жутком ДТП на трассе Алматы – Бишкек погибли студенты из Индии
О трагедии рассказали в посольстве Индии в Астане. Известно, что авария произошла утром 6 января 2026 года недалеко от Алматы. В автомобиле находились пять граждан Индии (четверо студентов Южно-Казахстанской медицинской академии и один турист), которые следовали из Шымкента в Алматы.
"К сожалению, двое погибли на месте происшествия, еще трое с тяжелыми травмами находятся на лечении в отделении интенсивной терапии", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram диппредставительства.
Посольство Индии в Астане выразило соболезнования семьям погибших студентов.
За официальным комментарием по ДТП мы обратились в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области, где нам сообщили:
"Сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на 86-м километре автодороги Алматы – Бишкек. По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы".
В полиции также отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
