В жутком ДТП на трассе Алматы – Бишкек погибли студенты из Индии

В Алматинской области произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором погибли иностранные студенты, сообщает Zakon.kz.

О трагедии рассказали в посольстве Индии в Астане. Известно, что авария произошла утром 6 января 2026 года недалеко от Алматы. В автомобиле находились пять граждан Индии (четверо студентов Южно-Казахстанской медицинской академии и один турист), которые следовали из Шымкента в Алматы.

"К сожалению, двое погибли на месте происшествия, еще трое с тяжелыми травмами находятся на лечении в отделении интенсивной терапии", – говорится в сообщении, опубликованном в Instagram диппредставительства.

Посольство Индии в Астане выразило соболезнования семьям погибших студентов.

За официальным комментарием по ДТП мы обратились в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области, где нам сообщили:

"Сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место на 86-м километре автодороги Алматы – Бишкек. По предварительным данным, 33-летний водитель автомашины Toyota Alphard, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров впоследствии скончались в медицинском учреждении, еще трое с различными травмами были госпитализированы".

В полиции также отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

