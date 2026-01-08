Главная военная прокуратура взяла на контроль дело о смерти солдата-срочника в Шымкенте
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главная военная прокуратура отреагировала на информацию о смерти военнослужащего срочной службы воинской части 6506 Национальной гвардии в больнице города Шымкента, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным ведомства, Южным региональным военно-следственным управлением МВД расследуется уголовное дело.
"Для проверки всех возможных причин смерти солдата и доводов его родственников проводится необходимый комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы. Ход расследования дела находится на контроле Главной военной прокуратуры", – говорится в сообщении.
В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.
Ранее сообщалось, что солдат-срочник скончался в Шымкенте.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript