Главная военная прокуратура взяла на контроль дело о смерти солдата-срочника в Шымкенте

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Главная военная прокуратура отреагировала на информацию о смерти военнослужащего срочной службы воинской части 6506 Национальной гвардии в больнице города Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным ведомства, Южным региональным военно-следственным управлением МВД расследуется уголовное дело. "Для проверки всех возможных причин смерти солдата и доводов его родственников проводится необходимый комплекс следственных действий, назначены судебные экспертизы. Ход расследования дела находится на контроле Главной военной прокуратуры", – говорится в сообщении. В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат. Ранее сообщалось, что солдат-срочник скончался в Шымкенте.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: