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Происшествия

"Ты не плачь, найдем маму": потерявшегося ребенка вернули родителям в Кокшетау

в Кокшетау разыскивали маму малыша, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 15:32 Фото: пресс-служба МВД РК
В Кокшетау полицейские вернули матери потерявшегося ребенка. История поисков попала на камеру стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

18 апреля патрульные получили сообщение о том, что в районе центрального рынка потерялся ребенок. Приехав по указанному адресу, они увидели плачущего мальчика и женщину, которая рассказала, что ребенок был один и искал маму. Правоохранители успокоили малыша, посадили в служебный автомобиль и отправились на поиски его родителей.

"Пытаясь отвлечь ребенка и получить от него информацию о родителях, мы показали ему, как устроена патрульная машина, и вместе с ним объехали территорию рынка", – вспоминают стражи порядка Арман Куттыбай и Жанибек Шакиров.

Успокоившись, мальчик рассказал полицейским, в какие магазины чаще всего они с мамой заходят. Эта информация и помогла отыскать родителей.

В одном из торговых центров мальчика узнала продавец. Выяснилось, что мама ребенка – постоянный покупатель магазина. Женщина связалась с ней и сообщила, что малыш найден.

Полицейские вернули потерянного мальчика, мать поблагодарила за неравнодушие и поддержку.

Несколькими днями ранее алматинские полицейские нашли школьницу в южной столице, которая пропала в Шымкенте.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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