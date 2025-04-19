"Ты не плачь, найдем маму": потерявшегося ребенка вернули родителям в Кокшетау

В Кокшетау полицейские вернули матери потерявшегося ребенка. История поисков попала на камеру стражей порядка, сообщает Zakon.kz.

18 апреля патрульные получили сообщение о том, что в районе центрального рынка потерялся ребенок. Приехав по указанному адресу, они увидели плачущего мальчика и женщину, которая рассказала, что ребенок был один и искал маму. Правоохранители успокоили малыша, посадили в служебный автомобиль и отправились на поиски его родителей.

"Пытаясь отвлечь ребенка и получить от него информацию о родителях, мы показали ему, как устроена патрульная машина, и вместе с ним объехали территорию рынка", – вспоминают стражи порядка Арман Куттыбай и Жанибек Шакиров.

Успокоившись, мальчик рассказал полицейским, в какие магазины чаще всего они с мамой заходят. Эта информация и помогла отыскать родителей.

В одном из торговых центров мальчика узнала продавец. Выяснилось, что мама ребенка – постоянный покупатель магазина. Женщина связалась с ней и сообщила, что малыш найден.

Полицейские вернули потерянного мальчика, мать поблагодарила за неравнодушие и поддержку.

Несколькими днями ранее алматинские полицейские нашли школьницу в южной столице, которая пропала в Шымкенте.