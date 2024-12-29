15-летний школьник покончил с собой в Жамбылской области

Тело 15-летнего школьника нашли в сарае возле дома, где он жил вместе с матерью, а также братьями и сестрами. Трагедия случилась в селе Кокбастау, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники прокуратуры, Управления образования, психологи и уполномоченный по правам ребенка по Жамбылской области. По обстоятельству проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования", – сообщили полиции.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау. 9 декабря на мосту по улице Бергалиева он чуть не шагнул с моста, но его вовремя остановили сотрудники полиции.