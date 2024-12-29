#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
521.81
543.67
5.05
Происшествия

15-летний школьник покончил с собой в Жамбылской области

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 12:51 Фото: Zakon.kz
Тело 15-летнего школьника нашли в сарае возле дома, где он жил вместе с матерью, а также братьями и сестрами. Трагедия случилась в селе Кокбастау, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области рассказали, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники прокуратуры, Управления образования, психологи и уполномоченный по правам ребенка по Жамбылской области. По обстоятельству проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на полноту, объективность и всесторонность расследования", – сообщили полиции.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау. 9 декабря на мосту по улице Бергалиева он чуть не шагнул с моста, но его вовремя остановили сотрудники полиции.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Двух мужчин спасли в Актюбинской области
Происшествия
07:37, Сегодня
Двух мужчин спасли в Актюбинской области
Пропавшего пастуха нашли живым в Абайской области
Происшествия
04:50, 29 декабря 2024
Пропавшего пастуха нашли живым в Абайской области
Несколько человек пострадали при пожаре в салоне красоты в Косшы
Происшествия
22:47, 28 декабря 2024
Несколько человек пострадали при пожаре в салоне красоты в Косшы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: