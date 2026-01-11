Молодую девушку убили в Шымкенте – полиция ищет ее знакомого

В Шымкенте в результате ножевых ранений погибла 21-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Оtyrar.kz со ссылкой на полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Личность подозреваемого установлена, по предварительным данным, он ранее был знаком с потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого, его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Полиция Шымкента призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенных сведений и доверять исключительно официальным источникам информации.

