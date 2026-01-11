#Казахстан в сравнении
Происшествия

Молодую девушку убили в Шымкенте – полиция ищет ее знакомого

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 23:35 Фото: pxhere
В Шымкенте в результате ножевых ранений погибла 21-летняя девушка, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Оtyrar.kz со ссылкой на полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Личность подозреваемого установлена, по предварительным данным, он ранее был знаком с потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемого, его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Полиция Шымкента призывает граждан воздерживаться от распространения непроверенных сведений и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Студент из Индии снимал видео на рынке в Шымкенте и нарвался на агрессию охранников.

