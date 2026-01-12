Ночной пожар в СКО закончился трагедией: погибли отец и сын

В селе Майбалык района имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области вечером 11 января 2026 года в частном жилом доме произошел пожар, в котором погибли отец и сын, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 12 января, поделились в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) СКО:

"После поступления сообщения на пульт 101 незамедлительно были направлены подразделения противопожарной службы. По прибытии спасателей было установлено, что дом был полностью охвачен огнем и произошло полное обрушение. Со слов хозяйки, в момент пожара в доме находились ее супруг и двое несовершеннолетних. В ходе тушения и разборки завалов спасателями были обнаружены тела мужчины и одного несовершеннолетнего. Поиски второго продолжаются".

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Отмечается, что на месте происшествия находится руководство ДЧС области, психологи оказывают необходимую психологическую помощь хозяйке дома.

"Пожар ликвидирован на площади 64 кв. м. Причина устанавливается. В тушении были задействованы 24 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС, а также добровольное противопожарное формирование ТОО "Агрофирма". Пресс-служба ДЧС СКО

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрического и газового оборудования.

