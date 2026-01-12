#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
509.94
593.88
6.43
Происшествия

Ночной пожар в СКО закончился трагедией: погибли отец и сын

пожар, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:37 Фото: пресс-служба ДЧС СКО
В селе Майбалык района имени М. Жумабаева Северо-Казахстанской области вечером 11 января 2026 года в частном жилом доме произошел пожар, в котором погибли отец и сын, сообщает Zakon.kz.

Подробностями сегодня, 12 января, поделились в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) СКО:

"После поступления сообщения на пульт 101 незамедлительно были направлены подразделения противопожарной службы. По прибытии спасателей было установлено, что дом был полностью охвачен огнем и произошло полное обрушение. Со слов хозяйки, в момент пожара в доме находились ее супруг и двое несовершеннолетних. В ходе тушения и разборки завалов спасателями были обнаружены тела мужчины и одного несовершеннолетнего. Поиски второго продолжаются".

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Отмечается, что на месте происшествия находится руководство ДЧС области, психологи оказывают необходимую психологическую помощь хозяйке дома.

"Пожар ликвидирован на площади 64 кв. м. Причина устанавливается. В тушении были задействованы 24 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС, а также добровольное противопожарное формирование ТОО "Агрофирма".Пресс-служба ДЧС СКО

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрического и газового оборудования.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 10:37
Крупный пожар произошел в мебельном цехе под Алматы – кадры с места ЧП

11 января 2026 года в Кентау скончался второй пострадавший в результате взрыва, произошедшего в кафе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
"Лишь часть правды": мама Нуртаса показала, с каким размахом встретила Абдукаримову и ее родителей
11:18, Сегодня
"Лишь часть правды": мама Нуртаса показала, с каким размахом встретила Абдукаримову и ее родителей
В Северо-Казахстанской области три человека заживо сгорели в частном доме
21:37, 17 сентября 2025
В Северо-Казахстанской области три человека заживо сгорели в частном доме
В Актюбинской области в крупном пожаре погибли два человека
07:45, 18 мая 2024
В Актюбинской области в крупном пожаре погибли два человека
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: