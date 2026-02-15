Крупный пожар в столичной сауне: сотрудники МЧС спасли человека

Фото: Zakon.kz

На пульт службы 112 г. Астаны поступило сообщение о возгорании кровли хозяйственных помещений и котельной, пристроенной к двухэтажной сауне в районе Сарайшык, переулок Кобда, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось спасти человека. "Медицинская помощь ему не потребовалась. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на остальные помещения сауны. Пожар полностью ликвидирован на площади 100 кв. м", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК. Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал. Ранее сообщалось, что близ новой станции LRT произошел пожар.

