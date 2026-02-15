#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
496
588.01
6.42
Происшествия

Крупный пожар в столичной сауне: сотрудники МЧС спасли человека

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2026 01:53 Фото: Zakon.kz
На пульт службы 112 г. Астаны поступило сообщение о возгорании кровли хозяйственных помещений и котельной, пристроенной к двухэтажной сауне в районе Сарайшык, переулок Кобда, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно прибыли пожарные, которым удалось спасти человека.

"Медицинская помощь ему не потребовалась. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на остальные помещения сауны. Пожар полностью ликвидирован на площади 100 кв. м", – говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.

Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что близ новой станции LRT произошел пожар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Крупный пожар охватил склады в Алматы
01:00, 07 декабря 2025
Крупный пожар охватил склады в Алматы
Мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области
22:30, 24 августа 2025
Мощный пожар частично обрушил кровлю на складе в Туркестанской области
Крупный пожар разгорелся в магазине Кызылорды
20:36, 09 марта 2024
Крупный пожар разгорелся в магазине Кызылорды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выступили казахстанские спортсмены 15 февраля на Олимпиаде-2026
02:15, 16 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены 15 февраля на Олимпиаде-2026
Обидчик Бублика проиграл в финале турнира АТР в Роттердаме
01:49, 16 февраля 2026
Обидчик Бублика проиграл в финале турнира АТР в Роттердаме
"Башакшехир" с двумя узбекскими футболистами в составе уступил бывшей команде Зайнутдинова
01:22, 16 февраля 2026
"Башакшехир" с двумя узбекскими футболистами в составе уступил бывшей команде Зайнутдинова
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Милане 16 февраля
01:05, 16 февраля 2026
Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Милане 16 февраля
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: