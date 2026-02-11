Полиция сопроводила около 200 автомобилей по опасной трассе в ВКО

Фото: polisia.kz

В Восточно-Казахстанской области из-за сильного ветра, гололеда и ограниченной видимости полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах, в том числе на трассе Усть-Каменогорск – Алматы, сообщает Zakon.kz.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций сотрудники ДП ВКО организовали сопровождение транспорта на опасных участках.

"На сегодняшний день безопасно сопровождено около 200 автомобилей. Движение осуществляется организованными колоннами под контролем патрульных экипажей с соблюдением всех мер предосторожности. Безопасность граждан остается приоритетом в работе полиции". Пресс-служба МВД РК Ранее сообщалось, что восемь человек спасли из снежного плена в области Улытау.



