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Общество

Шымкентский суд приговорил водителя к 3,5 годам тюрьмы за гибель человека в аварии

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 21:10 Фото: Zakon.kz
Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента 30 января вынес приговор по делу водителя, обвиняемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть человека, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в ноябре 2024 года обвиняемый Т., управляя автомобилем ВАЗ 2107 в нетрезвом состоянии, на бульваре Д. Кунаева проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099, которым управлял потерпевший Е. В результате аварии потерпевший скончался на месте.

Вина подсудимого была подтверждена собранными доказательствами. В ходе процесса прокурор потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы, тогда как представитель потерпевшей стороны примирился с обвиняемым и просил суд о смягчении наказания. Сам подсудимый признал вину и также попросил о снисхождении.

Суд учел смягчающие обстоятельства, включая чистосердечное раскаяние и полное возмещение ущерба, и, не установив отягчающих обстоятельств, приговорил Т. к трем годам шести месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 10 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее полиция Алматы наглядно показала, что грозит водителям за неправильную парковку. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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