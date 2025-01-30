Шымкентский суд приговорил водителя к 3,5 годам тюрьмы за гибель человека в аварии

Межрайонный суд по уголовным делам города Шымкента 30 января вынес приговор по делу водителя, обвиняемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего смерть человека, сообщает Zakon.kz.

Как установил суд, в ноябре 2024 года обвиняемый Т., управляя автомобилем ВАЗ 2107 в нетрезвом состоянии, на бульваре Д. Кунаева проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099, которым управлял потерпевший Е. В результате аварии потерпевший скончался на месте.

Вина подсудимого была подтверждена собранными доказательствами. В ходе процесса прокурор потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы, тогда как представитель потерпевшей стороны примирился с обвиняемым и просил суд о смягчении наказания. Сам подсудимый признал вину и также попросил о снисхождении.

Суд учел смягчающие обстоятельства, включая чистосердечное раскаяние и полное возмещение ущерба, и, не установив отягчающих обстоятельств, приговорил Т. к трем годам шести месяцам лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 10 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее полиция Алматы наглядно показала, что грозит водителям за неправильную парковку.