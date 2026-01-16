#Казахстан в сравнении
Происшествия

Многолетняя травля и тяжелые травмы: на западе Казахстана школьница пыталась покончить с собой

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:03 Фото: pexels
В Уральске ученица 10 класса пыталась покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа. Причиной, как отмечают в социальных сетях, послужили многолетние издевательства и травля со стороны одноклассников, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным новостного паблика CMN, казахстанка получила тяжелые травмы. На данный момент она проходит лечение и психологическую реабилитацию дома. По словам ее отца, девушка категорически отказывается возвращаться в школу.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Западно-Казахстанской области (ЗКО) заявили, что проводится всестороннее и объективное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Стражи порядка заверяют, что все доводы и заявления родственников приняты и находятся на контроле, проверяются в установленном законом порядке.

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение".Пресс-служба ДП ЗКО

Иная информация в интересах следствия, а также в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего не подлежит разглашению до завершения необходимых процессуальных действий.

Ранее несовершеннолетняя жительница Шымкента заявила о похищении и изнасиловании. По ее словам, все "организовали родственники". Полиция города уточнила, что по факту возбуждено уголовное дело.

