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Мир

Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой

Экс-министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 09:54 Фото: wikimedia
Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён пытался покончить с собой, находясь под стражей, сообщает Zakon.kz.

Об этом в среду, 11 декабря, заявил глава исправительной службы республики Син Ён Хэ. По его словам, Ким предпринял попытку суицида до того, как во вторник, 10 декабря, был выдан официальный ордер на его арест. Инцидент произошел в туалете. Когда сотрудник исправительного учреждения открыл дверь туалета, Ким прекратил попытку убить себя. Бывшего министра перевели в изолятор, проблем со здоровьем у него нет, пишет CNN.

Ким Ён Хёна задержали в Сеуле через несколько дней после того, как президент Юн Сок Ёль ненадолго объявил военное положение, что вызвало широкий общественный резонанс в стране.

По версии следствия, якобы именно Ким рекомендовал введение военного положения и оказался первым задержанным по этому делу. После этого он ушел с поста министра обороны. 

Между тем президент Южной Кореи пережил голосование по импичменту в субботу, 7декабря, когда члены его правящей Партии народной власти покинули парламент и бойкотировали голосование. Основная оппозиционная Демократическая партия готовит новое ходатайство об импичменте президенту, голосование по которому ожидается уже в субботу.

Полиция начала расследование в отношении Юна и других высокопоставленных чиновников по обвинению в госизмене. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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