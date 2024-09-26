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Второй автомобиль за вечер вспыхнул открытым пламенем в Казахстане

пожар в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 22:05 Фото: пресс-служба МЧС РК
26 сентября в городе Экибастузе в близи улицы Торайгырова загорелся легковой автомобиль с последующим розливом ГСМ из бака, сообщает Zakon.kz.

Огнеборцами удалось ликвидировать пожар, обошлось без пострадавших.

пожар в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 22:05

Фото: пресс-служба МЧС РК

Во избежание возгорания автомобиля пресс-служба МЧС РК советует:

  • вовремя проходите техосмотр;
  • устанавливайте электронику только в специализированных центрах;
  • всегда держите исправный огнетушитель в салоне автомобиля.

Отметим, что это второй случай за вечер в Казахстане. Ранее полыхающий автомобиль в Алматы сняли на видео очевидцы.

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