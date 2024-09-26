Второй автомобиль за вечер вспыхнул открытым пламенем в Казахстане
Фото: пресс-служба МЧС РК
26 сентября в городе Экибастузе в близи улицы Торайгырова загорелся легковой автомобиль с последующим розливом ГСМ из бака, сообщает Zakon.kz.
Огнеборцами удалось ликвидировать пожар, обошлось без пострадавших.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Во избежание возгорания автомобиля пресс-служба МЧС РК советует:
- вовремя проходите техосмотр;
- устанавливайте электронику только в специализированных центрах;
- всегда держите исправный огнетушитель в салоне автомобиля.
Отметим, что это второй случай за вечер в Казахстане. Ранее полыхающий автомобиль в Алматы сняли на видео очевидцы.
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