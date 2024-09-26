Второй автомобиль за вечер вспыхнул открытым пламенем в Казахстане

Фото: пресс-служба МЧС РК

26 сентября в городе Экибастузе в близи улицы Торайгырова загорелся легковой автомобиль с последующим розливом ГСМ из бака, сообщает Zakon.kz.

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