#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
512.16
594.72
6.57
Происшествия

Пожилая казахстанка не выдержала холода: спасти пенсионерку не удалось

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 03:10 Фото: Zakon.kz
По предварительным данным 75-летняя женщина женщина скончалась от холода в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Ее тело нашли недалеко от одной из городских больниц, передает медиахолдинг "Хабар". По предварительным данным, пенсионерка погибла от холода.

"Точную причину смерти выяснят следователи", – говорится в репортаже.

Тем временем в регионе уже третьи сутки держатся сильные морозы до минус 35-38 градусов.

"Женщина была обнаружена вблизи второй городской областной больницы участковым инспектором полиции. После чего сразу была вызвана карета скорой помощи. Однако женщина была не контактировала ввиду усиленного обморожения. После оказания первой медицинской помощи спасти жизнь пожилой женщины не представилось возможным. По данному факту было возбуждено уголовное дело – смерть лица. В настоящее время проводится досудебное расследование по установлению всех моментов и фактов исчезновения и ухода из дома пожилой женщины", – рассказал заместитель начальника второго отдела полиции Нурсултан Илюсизов.

Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на 17 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Петропавловские полицейские помогли спасти от комы пенсионерку
04:20, 24 октября 2024
Петропавловские полицейские помогли спасти от комы пенсионерку
Спасти жизнь женщины удалось полицейским Актобе
19:11, 15 октября 2025
Спасти жизнь женщины удалось полицейским Актобе
Как продлить работу смартфона на холоде, рассказали эксперты
17:10, 20 ноября 2023
Как продлить работу смартфона на холоде, рассказали эксперты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: