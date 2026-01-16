Пожилая казахстанка не выдержала холода: спасти пенсионерку не удалось

По предварительным данным 75-летняя женщина женщина скончалась от холода в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

Ее тело нашли недалеко от одной из городских больниц, передает медиахолдинг "Хабар". По предварительным данным, пенсионерка погибла от холода.

"Точную причину смерти выяснят следователи", – говорится в репортаже.

Тем временем в регионе уже третьи сутки держатся сильные морозы до минус 35-38 градусов.

"Женщина была обнаружена вблизи второй городской областной больницы участковым инспектором полиции. После чего сразу была вызвана карета скорой помощи. Однако женщина была не контактировала ввиду усиленного обморожения. После оказания первой медицинской помощи спасти жизнь пожилой женщины не представилось возможным. По данному факту было возбуждено уголовное дело – смерть лица. В настоящее время проводится досудебное расследование по установлению всех моментов и фактов исчезновения и ухода из дома пожилой женщины", – рассказал заместитель начальника второго отдела полиции Нурсултан Илюсизов.

Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на 17 января.