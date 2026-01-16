Штормовое предупреждение объявили в ряде областей Казахстана на субботу

В 12 областях Казахстана на 17 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По области Абай ожидается ветер северо-западный, на юго-западе, в центре области 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз -40°С.

На юге, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На юге Кызылординской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный 15-20, в центре области порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер восточный 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз -35-38°С.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный, ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Алматинской области ожидается сильный мороз -25°С. В Алматы ночью ожидается временами сильный снег. В Конаеве ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, временами порывы 18 м/с.

Ночью на юге, западе Актюбинской области ожидается снег. На севере, востоке, в центре области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. В Актобе ожидается ветер восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются снег, гололед, ночью на юге области сильный снег. На северо-востоке области ожидается низовая метель. На западе, в центре области туман. Ветер северо-восточный, восточный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается гололед.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель. В Шымкенте ожидаются осадки, ночью временами сильные осадки (дождь, снег). Гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильный мороз -45°С и туман.

Ночью на севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается сильный мороз -25-27°С. В Талдыкоргане временами ожидается гололед. Ночью ожидается сильный мороз -25-26°С.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На востоке области туман. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ранее сообщалось, что специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на предстоящую субботу, 17 января 2026 года.