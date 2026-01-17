В Астане потушили двухэтажный дом

Спасатели МЧС РК ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме, где открытым пламенем горело имущество, сообщает Zakon.kz.

Огонь вспыхнул в столичном районе Байконур по улице Ж. Аймаутова в двухэтажном коттедже.

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что открытым пламенем горела мебель внутри дома, потолочные перекрытия, а также наружная облицовка расположенного поблизости мебельного цеха.

"В результате оперативных и профессиональных действий спасателей пожар был полностью ликвидирован на площади 70 кв. м, не допустив его распространения на близлежащие здания", – рассказал заместитель оперативного дежурного ДСПТ ДЧС города Астаны Адильхан Болатов.

Как заметно на видео, спасателям пришлось вынести из горящего помещения несколько газовых баллонов, которые представляли огромную угрозу взрыва.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее стало известно, что в Шортандынском районе Акмолинской области спасатели эвакуировали женщину из квартиры. В ее жилье из-за неисправности печи возникла угроза взрыва.