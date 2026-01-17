#Казахстан в сравнении
События

Пар и риск взрыва: в Акмолинской области спасли хозяйку квартиры

пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 10:28 Фото: скриншот видео
В Шортандынском районе Акмолинской области спасатели эвакуировали женщину из квартиры, где из-за неисправности печи возникла угроза взрыва, сообщает Zakon.kz.

В Шортандынском районе Акмолинской области спасатели выехали на сообщение о задымлении в квартире двухэтажного жилого дома.

На месте они вскрыли входную дверь и вошли в квартиру. Открытого огня не было, однако из-за поломки насоса печь закипела – возникла угроза взрыва, помещение заполнилось паром.

Спасатели вывели из квартиры женщину 1977 года рождения и передали ее медикам. Также они вынесли газовый баллон.

В ДЧС напомнили: при пожаре или задымлении необходимо сразу звонить по номеру 112.

Ранее пожар разгорелся в высотке Астаны, пожарные спасли детей.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
