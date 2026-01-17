Грузовик с лошадьми загорелся в Павлодарской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
17 января около поселка Калкаман на открытой территории загорелись грузовой автомобиль и деревянный прицеп, в котором находилось 15 лошадей, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия незамедлительно направлены подразделения противопожарной службы, которые оперативно ликвидировали пожар.
"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, пострадавших нет, животные также не пострадали".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Причины пожара устанавливаются.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает автовладельцам о необходимости регулярного технического осмотра транспортных средств, своевременной замены электропроводки и топливных шлангов. Также необходимо иметь в автомобиле исправный огнетушитель и соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации транспорта.
Ранее сообщалось, что семечки стали причиной сильного пожара на элеваторе в Костанае.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript