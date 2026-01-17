Грузовик с лошадьми загорелся в Павлодарской области

На место происшествия незамедлительно направлены подразделения противопожарной службы, которые оперативно ликвидировали пожар.

Причины пожара устанавливаются.

Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает автовладельцам о необходимости регулярного технического осмотра транспортных средств, своевременной замены электропроводки и топливных шлангов. Также необходимо иметь в автомобиле исправный огнетушитель и соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации транспорта.