Происшествия

Грузовик с лошадьми загорелся в Павлодарской области

пожар в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2026 18:45 Фото: пресс-служба МЧС РК
17 января около поселка Калкаман на открытой территории загорелись грузовой автомобиль и деревянный прицеп, в котором находилось 15 лошадей, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия незамедлительно направлены подразделения противопожарной службы, которые оперативно ликвидировали пожар.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев, пострадавших нет, животные также не пострадали".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Причины пожара устанавливаются.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Департамент по чрезвычайным ситуациям напоминает автовладельцам о необходимости регулярного технического осмотра транспортных средств, своевременной замены электропроводки и топливных шлангов. Также необходимо иметь в автомобиле исправный огнетушитель и соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации транспорта.

Ранее сообщалось, что семечки стали причиной сильного пожара на элеваторе в Костанае.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Кабина грузовика вспыхнула на трассе в Акмолинской области
19:20, 24 сентября 2024
Кабина грузовика вспыхнула на трассе в Акмолинской области
В Шымкенте спасатели МЧС ликвидировали возгорание
03:21, 01 августа 2024
В Шымкенте спасатели МЧС ликвидировали возгорание
Грузовик сгорел в Атырау
10:40, 27 июля 2024
Грузовик сгорел в Атырау
