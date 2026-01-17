Вспышка и огонь: в Астане загорелся грузовик с газобаллонным оборудованием
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане, в районе Байконур, на шоссе Алаш загорелся грузовой автомобиль с газобаллонным оборудованием, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, до прибытия пожарных подразделений произошел хлопок газобаллонного оборудования.
"Силы МЧС использовали пенный ствол и полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.
МЧС напоминает водителям: при эксплуатации автомобилей с ГБО необходимо строго соблюдать правила безопасности, регулярно проходить техническое обслуживание и проверку герметичности системы.
Ранее сообщалось, что грузовик с лошадьми загорелся в Павлодарской области.
