Происшествия

Вспышка и огонь: в Астане загорелся грузовик с газобаллонным оборудованием

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2026 00:18 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Астане, в районе Байконур, на шоссе Алаш загорелся грузовой автомобиль с газобаллонным оборудованием, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, до прибытия пожарных подразделений произошел хлопок газобаллонного оборудования.

"Силы МЧС использовали пенный ствол и полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении.

МЧС напоминает водителям: при эксплуатации автомобилей с ГБО необходимо строго соблюдать правила безопасности, регулярно проходить техническое обслуживание и проверку герметичности системы.

Ранее сообщалось, что грузовик с лошадьми загорелся в Павлодарской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
