Вспышка и огонь: в Астане загорелся грузовик с газобаллонным оборудованием

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Астане, в районе Байконур, на шоссе Алаш загорелся грузовой автомобиль с газобаллонным оборудованием, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, до прибытия пожарных подразделений произошел хлопок газобаллонного оборудования. "Силы МЧС использовали пенный ствол и полностью ликвидировали возгорание. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается", – говорится в сообщении. МЧС напоминает водителям: при эксплуатации автомобилей с ГБО необходимо строго соблюдать правила безопасности, регулярно проходить техническое обслуживание и проверку герметичности системы. Ранее сообщалось, что грузовик с лошадьми загорелся в Павлодарской области.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: