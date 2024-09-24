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Кабина грузовика вспыхнула на трассе в Акмолинской области

грузовик вспыхнул на трассе в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 19:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
24 сентября в Степногорске на окраине поселка Бестобе загорелась кабина грузовой машины, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил площадь в 2 кв. м.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся вблизи жилого дома в Актобе.

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