Кабина грузовика вспыхнула на трассе в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
24 сентября в Степногорске на окраине поселка Бестобе загорелась кабина грузовой машины, сообщает Zakon.kz.
Огонь охватил площадь в 2 кв. м.
"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня. Пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112", – рассказали в пресс-службе МЧС РК.
Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся вблизи жилого дома в Актобе.
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