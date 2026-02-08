#Казахстан в сравнении
Происшествия

Огонь полностью охватил автобус на шоссе Каркаралы в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 21:18 Фото: Zakon.kz
В Астане в районе Нура на шоссе Каркаралы загорелся автобус. На момент прибытия пожарных подразделений автобус был полностью охвачен огнем, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал.

Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта.

Ранее сообщалось, что бытовка вспыхнула на стройплощадке в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
