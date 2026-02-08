Огонь полностью охватил автобус на шоссе Каркаралы в Астане

Фото: Zakon.kz

В Астане в районе Нура на шоссе Каркаралы загорелся автобус. На момент прибытия пожарных подразделений автобус был полностью охвачен огнем, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Как уточняется, во время инцидента никто не пострадал. Спасатели призывают граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации автотранспорта. Ранее сообщалось, что бытовка вспыхнула на стройплощадке в Астане.

