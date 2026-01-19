Что грозит водителю автобуса после смертельного ДТП на трассе Актау – Бейнеу

В Департаменте полиции (ДП) Мангистауской области 19 января 2026 года рассказали, по какой статье Уголовного кодекса (УК) Казахстана возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на трассе Актау – Бейнеу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП региона уточнили, что водителю может грозить ответственность по ч. 4 ст. 345 ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") УК РК:

"... наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет".

Между тем, как пишет lada.kz, в Мангистау дополнительно прибыла комиссия из Главной транспортной прокуратуры (ГТП) РК.

"Окончательные выводы и результаты проверки по происшествию будут озвучены по завершении работы комиссии", – говорится в сообщении местного издания в понедельник.

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе в Мангистау произошло ночью 16 января 2026 года. По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь из Актау в сторону села Бейнеу, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии на месте происшествия погибли четыре пассажира. Позднее сообщалось, что количество пострадавших увеличилось.