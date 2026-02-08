Пожар в бане в Караганде едва не закончился взрывом
В Караганде пожарные МЧС ликвидировали возгорание в отдельно стоящей бане и вынесли газовый баллон, предотвратив возможный взрыв, сообщает Zakon.kz.
Пожар произошел на проспекте Бухар Жырау. Огонь охватил деревянную обрешетку кровли и перекрытия, обшивку стен, а также бытовую технику в кухонном помещении.
Подразделения МЧС оперативно прибыли на место и локализовали пожар. Во время тушения спасатели вынесли газовый баллон, что позволило избежать взрыва.
Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее полицейские спасли мужчину с инвалидностью из горящей квартиры в Актау.
