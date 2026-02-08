#Казахстан в сравнении
Пожар в бане в Караганде едва не закончился взрывом

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2026 17:29 Фото: скриншот видео
В Караганде пожарные МЧС ликвидировали возгорание в отдельно стоящей бане и вынесли газовый баллон, предотвратив возможный взрыв, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел на проспекте Бухар Жырау. Огонь охватил деревянную обрешетку кровли и перекрытия, обшивку стен, а также бытовую технику в кухонном помещении.

Подразделения МЧС оперативно прибыли на место и локализовали пожар. Во время тушения спасатели вынесли газовый баллон, что позволило избежать взрыва.

Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают специалисты.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее полицейские спасли мужчину с инвалидностью из горящей квартиры в Актау.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
