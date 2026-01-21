#Казахстан в сравнении
Происшествия

Кровавая бойня на дороге в Шымкенте: погибший оказался сыном известного тренера по борьбе

Александр Колесников, сын, смерть, Шымкент, дтп, тренер , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 00:25 Фото: Instagram/bekzatzhassiya
В Шымкенте в результате драки, вспыхнувшей после дорожно-транспортного происшествия, скончался 40-летний Василий Колесников. Погибший оказался сыном известного тренера, призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Александра Колесникова, сообщает Zakon.kz.

Отец погибшего рассказал, что год назад семья уже пережила тяжелую утрату – скончалась его супруга. Василия он охарактеризовал как отзывчивого и неравнодушного человека, который всегда помогал родным и соседям, занимался спортом и был надежной опорой для семьи.

По словам Александра Колесникова, его сын уделял особое внимание маленькому ребенку с инвалидностью – каждый раз, выходя из дома, он старался принести ему что-нибудь или порадовать заботой.

В мае 2025 года мы писали, что чемпион ММА подарил свой пояс первому тренеру. Казахстанский боец смешанного стиля Бекзат Жасия с друзьями навестили своего наставника, чтобы поблагодарить за то, что открыл им дорогу в большой спорт.

20 января 2026 года дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Шымкенте переросло в массовую драку, в ходе которой убили 40-летнего жителя города. Уже сегодня, 21 января, стало известно о задержании четырех мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганств. В ведомстве уточнили, что мужчина скончался в результате ножевых ранений, еще один госпитализирован.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
