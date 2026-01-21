Кровавая бойня на дороге в Шымкенте: погибший оказался сыном известного тренера по борьбе

В Шымкенте в результате драки, вспыхнувшей после дорожно-транспортного происшествия, скончался 40-летний Василий Колесников. Погибший оказался сыном известного тренера, призера чемпионата мира по греко-римской борьбе Александра Колесникова, сообщает Zakon.kz.

Отец погибшего рассказал, что год назад семья уже пережила тяжелую утрату – скончалась его супруга. Василия он охарактеризовал как отзывчивого и неравнодушного человека, который всегда помогал родным и соседям, занимался спортом и был надежной опорой для семьи.

По словам Александра Колесникова, его сын уделял особое внимание маленькому ребенку с инвалидностью – каждый раз, выходя из дома, он старался принести ему что-нибудь или порадовать заботой.

20 января 2026 года дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Шымкенте переросло в массовую драку, в ходе которой убили 40-летнего жителя города. Уже сегодня, 21 января, стало известно о задержании четырех мужчин, подозреваемых в убийстве и совершении хулиганств. В ведомстве уточнили, что мужчина скончался в результате ножевых ранений, еще один госпитализирован.

