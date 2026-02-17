Автомобиль с пятью пассажирами вылетел в кювет на трассе в СКО
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Айыртауском районе СКО, вблизи села Кумтоккен, легковой автомобиль с пятью взрослыми съехал в кювет, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, оперативно-спасательный отряд, проезжавший по рабочим вопросам, заметил автомобиль в кювете, остановился и незамедлительно оказал помощь.
"Автомобиль был отбуксирован на проезжую часть. Водитель и пассажиры выразили искреннюю благодарность сотрудникам за поддержку и своевременную помощь", – говорится в сообщении.
Водитель поблагодарил спасателей за помощь.
"Хочу поблагодарить сотрудников МЧС за сотрудничество, за то, что помогли вытащить машину из кювета", – сказал мужчина.
Ранее сообщалось, что в Астане малышам пришли на помощь спасатели.
