В Алматы вспыхнул магазин со стройматериалами
Утром 23 января 2026 года в Алмалинском районе Алматы, по улице Ауэзова, загорелся строительный магазин, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), первые пожарные подразделения прибыли на место через 7 минут.
"Было установлено, что происходит горение кровли одноэтажного магазина строительных материалов. Из-за сильного задымления возникла угроза распространения огня по кровле здания и на пристроенное административное помещение. Для обнаружения и ликвидации очага возгорания пожарные произвели вскрытие кровли с применением бензореза. Пожарные стволы подали для тушения и защиты пристроенного административного здания", – сказано в сообщении.
В ДЧС отмечают, что удалось отстоять имущество владельцев магазина.
Пострадавших нет.
Ночью 23 января в Медеуском районе Алматы горел контейнер на территории строящегося объекта.
