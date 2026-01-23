#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Алматы вспыхнул магазин со стройматериалами

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 10:48 Фото: Zakon.kz
Утром 23 января 2026 года в Алмалинском районе Алматы, по улице Ауэзова, загорелся строительный магазин, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), первые пожарные подразделения прибыли на место через 7 минут.

"Было установлено, что происходит горение кровли одноэтажного магазина строительных материалов. Из-за сильного задымления возникла угроза распространения огня по кровле здания и на пристроенное административное помещение. Для обнаружения и ликвидации очага возгорания пожарные произвели вскрытие кровли с применением бензореза. Пожарные стволы подали для тушения и защиты пристроенного административного здания", – сказано в сообщении.

В ДЧС отмечают, что удалось отстоять имущество владельцев магазина.

Пострадавших нет.

Ночью 23 января в Медеуском районе Алматы горел контейнер на территории строящегося объекта.

