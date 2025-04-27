Горящий магазин в Алматы чуть не воспламенил гостиницу и банк

Фото: Zakon.kz

В Алматы загорелся одноэтажный магазин, пристроенный к трехэтажному административному зданию, расположенному по ул. С.Прокофьева в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС Алматы, спасатели оперативно предотвратили распространение огня на здание, в котором находятся гостиница и банк. <br> Пожар потушили на площади 120 кв.м. В результате никто не пострадал. Фото: Zakon.kz Ранее в Павлодаре из-за удара молнии произошло отключение электроэнергии.

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