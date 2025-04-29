В Казахстане убили заключенного
Фото: Zakon.kz
В области Абай при странных обстоятельствах погиб заключенный. Такая информация недавно появилась в социальных сетях. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) Zakon.kz сообщили, что по факту смерти осужденного возбуждено уголовное дело.
Так, автор рассылки уточнил, что трагедия произошла в "учреждение №20" в Семее. Также сказано, что "на теле заключенного обнаружены многочисленные повреждения".
На запрос корреспондента Zakon.kz в ответе ДП области Абай за 29 апреля 2025 года отмечено, что подозреваемый в совершении преступления задержан и помещен в штрафной изолятор учреждения.
"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП области Абай
В дополнении обозначено, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
"Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", – заключили сотрудники пресс-службы.
22 апреля стало известно, как работают электронные браслеты для осужденных казахстанцев. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.
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