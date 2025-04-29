#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
513.68
583.03
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
513.68
583.03
6.24
Происшествия

В Казахстане убили заключенного

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 13:48 Фото: Zakon.kz
В области Абай при странных обстоятельствах погиб заключенный. Такая информация недавно появилась в социальных сетях. В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) Zakon.kz сообщили, что по факту смерти осужденного возбуждено уголовное дело.

Так, автор рассылки уточнил, что трагедия произошла в "учреждение №20" в Семее. Также сказано, что "на теле заключенного обнаружены многочисленные повреждения".

На запрос корреспондента Zakon.kz в ответе ДП области Абай за 29 апреля 2025 года отмечено, что подозреваемый в совершении преступления задержан и помещен в штрафной изолятор учреждения.

"Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП области Абай

В дополнении обозначено, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

"Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции", – заключили сотрудники пресс-службы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 13:48
Начальника колонии в Павлодарской области освободили от занимаемой должности

22 апреля стало известно, как работают электронные браслеты для осужденных казахстанцев. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Толпа избила мужчину до потери сознания в Алматинской области
Происшествия
13:53, Сегодня
Толпа избила мужчину до потери сознания в Алматинской области
Жестокое избиение школьников в уличном туалете попало на видео и шокировало казахстанцев
Происшествия
13:09, Сегодня
Жестокое избиение школьников в уличном туалете попало на видео и шокировало казахстанцев
Большая стирка: жительницу Актау наказали за белье у подъезда
Происшествия
08:04, Сегодня
Большая стирка: жительницу Актау наказали за белье у подъезда
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: